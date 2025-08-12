Зеленский заявил, что не будет признавать итоги саммита на Аляске

Украина не признает итоги саммита России и США на Аляске. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на форуме "Молодежь здесь", трансляция которого велась его офисом.

"Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США Дональд Трамп это понимает и учитывает", - отметил Зеленский.

Некоторое время назад Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его данным, главы государств сконцентрируют внимание на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа состоится на российской территории.