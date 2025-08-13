Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 августа 2025 / 02:21
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита

12 августа 2025 / 22:33
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение

12 августа 2025 / 22:25
12 августа 2025 / 22:25
Принципиальная позиция Запада по Украине остается неизменной - эксперт

12 августа 2025 / 22:06
12 августа 2025 / 22:06
Политика
Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном
12 августа 2025 / 20:17
Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 г. в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР", - сказано в сообщении.

Глава российского государства обсудил с лидером КНДР предстоящий саммит с США на Аляске.

Путин также поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства, которую отмечают 15 августа. Лидер КНДР, со своей стороны, отметил, что республика считает этот праздник общим, помнит о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.

15 августа 1945 года советские войска освободили северную часть Корейского полуострова. Официальное объявление о капитуляции Токио завершило 35-летнюю оккупацию Кореи японцами. Эта дата отмечается как национальный праздник в КНДР и Республике Корея.

Кроме того, президент России высоко оценил поддержку республики при освобождении Курской области, "проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", указали в Кремле.

Лидеры двух стран также условились о продолжении личных контактов.

