Принципиальная позиция Запада по Украине остается неизменной - эксперт

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в переговорах по Украине необходимо признать фактический контроль территорий Россией, но не закреплять это с юридической точки зрения.

"И, очевидно, эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины", - заявил он в интервью телеканалу ABC News. "Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня. В том числе в том, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", - указал он.

В то же время генсек НАТО добавил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий. "И позвольте мне добавить здесь один важный аспект, когда речь заходит об этом вопросе территории, когда речь заходит о признании. Например, возможно, что касается положений будущего соглашения о том, что Россия де-факто, фактически контролирует часть территории Украины, это должно быть действительное признание [контроля территорий], а не политическое признание с юридической точки зрения", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.

Любой вариант мирного урегулирования на Украине может потребовать взаимных уступок, включая возможный обмен территориями, и в конечном итоге не удовлетворит полностью ни одну из сторон. Такое мнение выразил 11 августа глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News. "В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет [совершенно] счастлив", - сказал Хегсет, описывая варианты возможного соглашения.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает в этой связи, что, по сути, «западные политики и Европа вовсе не подталкивают Зеленского к территориальным уступкам. Европа отстаивает точку зрения о том, что нельзя военным путем менять границы. Хотя при этом Европа принципиально не понимает, когда ее спрашивают о Косово и говорит, что это другой случай. Поэтому европейский тренд таков, что Украина должна оставаться в границах 1991 года. Для них это принципиально, потому, что они с большим беспокойством смотрят на страны Восточной Европы, которые стали образовываться после развала Советского Союза. Молдавия, страны Прибалтики, где есть большие общины русских и русскоязычных. Другое дело, что Зеленский буквально вчера дал знать, что он не против обсудить контроль России над теми территориями, которые перешли к России. Конечно, не признавать, а как-то смирится. С чем это связано? Это связано с тем, что Вашингтон требует свободу маневра в диалоге с Владимиром Путиным. Потому, что если Вашингтон получит сигнал от Зеленского и Европы, что Киев ничего не меняет, то тогда какой смысл разговора с российским президентом? Тогда просто саммит не требуется. Все это уловки Запада, связанные с саммитом. Вроде этот вопрос будет обсуждаться, и вроде как Зеленский, но очень осторожно, не против».