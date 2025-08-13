Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, Anna Moneymaker/ Getty Images
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 15 августа на Аляске намерен лучше понять позицию Москвы для достижения мира на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.
"Цель этой встречи для президента состоит в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне", - отметила Ливитт.
Вместе с тем, по ее словам, представители двух стран обсуждали много возможных мест для проведения саммита, но президент США считает честью встретиться со своим российским коллегой именно на американской земле в штате Аляска.
