В Белом доме обозначили цель встречи Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 15 августа на Аляске намерен лучше понять позицию Москвы для достижения мира на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

"Цель этой встречи для президента состоит в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне", - отметила Ливитт.

Вместе с тем, по ее словам, представители двух стран обсуждали много возможных мест для проведения саммита, но президент США считает честью встретиться со своим российским коллегой именно на американской земле в штате Аляска.