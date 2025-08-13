Зеленский заявил, что Украина не выведет войска из Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, поскольку опасается "будущего наступления" оттуда.

"Мы не можем этого сделать. Мы не выйдем с Донбасса", - цитирует его агентство УНИАН. Зеленский назвал Донбасс "плацдармом для будущего нового наступления", целью которого могут, в том числе стать Днепропетровская область и Харьков.

Говоря о шансах на урегулирование конфликта в ходе переговоров, он высказал мнение, что для этого потребуется три встречи на уровне лидеров: две двусторонние, одна трехсторонняя.

Некоторое время назад в западных СМИ появилась информация о том, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что предложение Вашингтона по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.