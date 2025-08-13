Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 августа 2025 / 22:33
12 августа 2025 / 22:25
12 августа 2025 / 22:06
Экономика
Экономика
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает нормализацию торговых отношений с Россией. Об этом он сказал во время пресс-конференции, касаясь предстоящего саммита с президентом России на Аляске.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков завил ранее, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов".

Управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев отмечает, что «традиционные сферы, где активно развивались российско-американские торгово-экономические отношения, это продукты питания, фармацевтика и медицинское оборудование. Но на продукты питания у нас эмбарго достаточно давно - с 2014 года, хотя эти три сферы были одними из основных статей американского экспорта и статей дохода американского бюджета. Да, объем торговли медицинским оборудованием растет, но для Трампа этого не достаточно. Кроме того, это традиционные сферы: самолеты, автомобили, что характерно для американского экспорта. А Россия поставляла в США редкоземельные металлы, удобрения и различное сырье».  

Эксперт полагает, что «если США хотят возобновить взаимную торговлю между странами, то санкции, очевидно, будут сняты. И США, и Европа понимают, что санкции вредят по большей части им, чем России.  Для России же санкции - это возможность импортозамещения и инвестиций. И в итоге в выигрыше всегда оказывается тот, у кого есть сырье, чем Россия и обладает. Остальное можно придумать и построить, а придумать и построить сырье – невозможно.  Поэтому, несмотря на то, что Европа, скорее всего не будет пытаться снять санкции и до последнего стоять на своем, но США в этом плане достаточно прагматичны. Санкции могут снять достаточно быстро. Особенно те санкции, которые были введены указами президента, а не американского Конгресса».           

