12 августа 2025 / 22:33
12 августа 2025 / 22:25
12 августа 2025 / 22:06
Политика
Встреча президентов России и США пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 / 21:03
Встреча президентов России и США пройдет в Анкоридже
© Justin Sullivan/ Getty Images/ТАСС

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа состоится в Анкоридже. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для проведения двусторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным", - указала она. 

Вместе с тем, по словам Ливитт, планируемая на Аляске встреча будет носить двусторонний характер. При этом Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом и союзниками в Европе, добавила она.

