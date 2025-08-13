Встреча президентов России и США пройдет в Анкоридже

Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
12 августа 2025 / 22:25
12 августа 2025 / 22:06
12 августа 2025 / 21:03
© Justin Sullivan/ Getty Images/ТАСС
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа состоится в Анкоридже. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.
"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для проведения двусторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным", - указала она.
Вместе с тем, по словам Ливитт, планируемая на Аляске встреча будет носить двусторонний характер. При этом Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом и союзниками в Европе, добавила она.
