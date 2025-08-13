Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»



В Молдавии лидеры «Партии социалистов», «Партии коммунистов», партий «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» объявили о формировании избирательного блока для участия в сентябрьских парламентских выборах. Фактический лидер блока, экс-президент Молдовы Игорь Додон, обратился к избирателям: «Сбывается мечта, которую многие лелеяли в последние годы: консолидация левых и левоцентристских политических сил для определения наилучшего пути участия в осенних парламентских выборах. Наше искреннее намерение - создать патриотический блок. Надеюсь, что нам, лидерам партий, удастся найти общий язык, проявить политическую зрелость и поставить национальные интересы страны выше партийных».

Додон заявил, что «молдавский народ должен жить в достатке, без социального и этнического разделения. Его партия [социалисты] во внешней политике придерживается сбалансированного партнерства со всеми сторонами». Додон, несмотря на репутацию пророссийского политика, в реальности и на президентском посту проводил вполне многовекторный курс, а сейчас какой-либо акцент на особые связи с Россией тем более опасен даже чисто физически. Но, очевидно, в любом случае именно блок Додона станет в ходе выборов главным магнитом для левого и пророссийского электората.

Таким образом, к 13-17%, на которые изначально могла бы рассчитывать коалиция, добавится еще основная часть от примерно 10% блока «Победа» Илана Шора. «Победе» отказали в регистрации еще в июне, а недавно тесно связанной с ней и с Шором Евгении Гуцул, башкану Гагаузии, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание – семь лет тюрьмы. Кстати, Додон осудил приговор Гуцул, назвав его «актом политической мести».

Однако список оппонентов президента Майи Санду этим не ограничивается. Третье место, согласно социологическим исследованиям, по опросам у блока «Альтернатива» (10-12%) во главе со столичным мэром Ионом Чебаном и экс-генпрокурором Александром Стояногло, проигравшим год назад Санду во втором туре президентских выборов. Проевропейская риторика лидеров «Альтернативы» не мешает властям обвинять в «работе на Москву», Чебану еще и запретили въезд в Румынию на основании, «зафиксированных сложных связей» с Россией.

Наконец, есть «Наша партия» (рейтинг 6-10%) бизнесмена Ренато Усатого, когда-то тоже имевшего пророссийскую репутацию, но затем поссорившегося с Додонов и ставшего фигурантом уголовного дела в России. Сейчас Додон называет Усатого спойлером Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS). Усатый от этого открещивается и отзывается о Санду и Ко довольно нелицеприятно: «Все ищут каких-то свадеб. Некоторые оппоненты говорят про свадьбу с PAS. Свадьбы с PAS быть не может ни у одной здоровой политической силы, потому что она будет обречена».

Разумеется, подобная риторика не гарантирует, что после выборов смычки PAS и «Нашей партии» не случится – политическая история, в том числе молдавская, знает ещё и не такие союзы, участники которых ранее отзывались друг о друге куда как похлеще. Но уверенно Санду может рассчитывать только на собственную партию, а ее рейтинг, согласно опросам, колеблется в районе 30%. Учитывая, что именно парламент является ключевым субъектом молдавской политической системы, контроль над ним терять никак нельзя. Поэтому, чтобы не доводить дело до поиска партнеров по формированию парламентского большинства, власть наверняка включит сейчас манипуляции, фальсификации и, конечно, бешеную работу с диаспорой, чьи голоса уже стали спасением на предыдущих выборах; как и в случае с Украиной, молдаване, проживающие вне пределов Родины, склонны особенно переживать на тему ее «демократического проевропейского выбора».

Сама Европа благосклонно отнесется к любым шагам Санду – там одобрили и ее предыдущие избирательные махинации, и приговор Гуцул, которую Брюссель еще в прошлом году внес в санкционные списки «за продвижение сепаратизма, попытки свергнуть конституционный строй и угрозы суверенитету и независимости Молдавии». Более того, там наверняка закроют глаза и на еще большее ужесточение антидемократических тенденций кишиневского режима.

Недавно Санду провела заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) для обсуждения «беспрецедентной попытки вмешательства в парламентские выборы» со стороны России. По словам молдавского президента, Россия якобы собирается использовать политические партии, финансовые инструменты, пропаганду и другие методы для влияния на избирательный процесс. Среди инструментов — «течение суверенистов» и «евроскептицизм». При этом Европе такое вмешательство не запрещено - глава ЦИК Анжелика Караман честно сказала, что «страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии» и прямое финансирование политических партий «не считается электоральной коррупцией».

Спасти же хрупкое здание молдавского народовластия от российских атак может, разумеется, только Санду и ВСБ (при поддержке Европы). Недавно парламент голосами PAS расширил полномочия Совета и дал ему статус «центрального органа по принятию решений в сфере национальной безопасности». Согласно новому закону, решения ВСБ теперь обязательны к исполнению, а за их невыполнение может наступить уголовная ответственность. Кроме того, ВСБ дана возможность требовать приостановки деятельности отдельных телеканалов, если, опять-таки, их работа будет сочтена «угрозой для национальной безопасности». С такими вспомогательными инструментами госпожа президент будет спокойна за свое политическое будущее даже при относительной неудаче на выборах.