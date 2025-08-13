Диалог между Москвой и Дамаском: новые грани

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Новые власти Сирии проявляют интерес к возобновлению патрулирования южных районов страны российской военной полицией. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник. По словам собеседника газеты, такая мера помогла бы воспрепятствовать расширению активности Израиля в тех районах.

Российские военные патрули появились в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда в 2017 году в рамках договоренностей между Москвой, Тегераном и Анкарой по созданию четырех зон деэскалации, одна из которых была сформирована как раз на юго-западе Сирии. Согласно достигнутым соглашениям, в этих зонах прекращались боевые действия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. При этом террористические группировки оставались законной целью.

Юго-западную зону деэскалации среди других выделяло то, что к договоренностям по ее созданию были подключены еще Амман и Вашингтон: Иордания граничит с Сирией, а США выступили своего рода гарантом безопасности Израиля. Кроме того, функционирование этой зоны предусматривало отвод оттуда на несколько десятков километров всех несирийских сил, то есть формирований ливанской "Хезболлах" и иранских военных. Там развертывались наблюдательные пункты, территорию патрулировали российские военные. Позже, когда эта зона была расформирована и отказавшихся сложить оружие боевиков и их семьи в рамках соглашения по примирению организованно перевезли на север Сирии, в провинцию Идлиб, российская военная полиция сохранила свое присутствие на юге. По большому счету, она выполняла роль как своего рода буфера между Сирией и Израилем (а точнее, оккупированными последним Голанскими высотами), так и медиатора между правительственными войсками и местным населением. В последнем случае речь шла о периодически вспыхивавших локальных столкновениях, в которые незамедлительно вмешивалась российская военная полиция и достаточно быстро возвращала ситуацию в мирное русло.

В целом положение на юго-западе оставалось стабильным. Однако в конце 2024 года вооруженная оппозиция развернула с севера страны молниеносное наступление на позиции сирийской армии, в считаные дни заняла ключевые города и столицу. Правительство президента Башара Асада пало. Новые власти, судя по всему, движимые эмоциональными факторами, а не соображениями рациональности, сделали так, что российские военные покинули места своего расположения, в том числе на юге Сирии. К счастью, тогда все прошло достаточно организованно и без провокаций. Это дает повод сделать вывод, что координация между Москвой и новым руководством все-таки была.

Однако вскоре после отвода российских военных из юго-западных районов ситуацией воспользовался Израиль, который пошел на расширение своей зоны оккупации. Но и на этом дело не закончилось. Резкая смена власти в Дамаске и резня в алавитских районах, к общине которых принадлежит Башар Асад, устроенная в начале марта группировками, лояльными новому руководству, подстегнули дезинтеграционные процессы. Одна из таких точек напряженности возникла в марте в друзской общине, проживающей в провинции Эс-Сувейда, к югу от Дамаска. Попытка сирийских военных зайти туда для установления там своей администрации наткнулась на вооруженное сопротивление. Кроме того, за друзов вступился Израиль, который нанес массированные удары по Сирии.

Тогда вспышку насилия удалось погасить. Однако уже в июле власти в Дамаске предприняли новую попытку "навести порядок" в Эс-Сувейде. На этот раз дело окончилось резней друзов. Кадры убитых пациентов и врачей одной из местных больниц облетели практически все арабские СМИ. И, как и в прошлый раз, Израиль не остался в стороне. Различные сирийские города вновь подверглись ударам со стороны Тель-Авива.

Эти события вынудили руководство в Дамаске пойти на контакты с израильтянами. И уже в конце июля при американском посредничестве такая встреча прошла в Париже. Согласно утечкам в СМИ, ее итогом стали договоренности, в рамках которых ситуация на юге и юго-западе Сирии фактически передается в ведение Вашингтона. Так, стороны договорились, что Дамаск выведет из Эс-Сувейды свои войска. Там будут созданы местные советы и комитет по фиксации нарушений, который будет работать в контакте с американцами. Кроме того, города Дераа и Эль-Кунейтра будут разоружены, там также сформируют местные комитеты для управления ситуацией. Иными словами, Дамаск теряет суверенитет над южными районами и, по существу, передает его США.

Примечательно, что еще в ходе мартовского обострения ситуации между правительственными войсками и друзами в ряде арабских СМИ - далеко не самых последних - на фоне израильского вмешательства стали всерьез обсуждать перспективы формирования так называемого "Коридора Давида". Речь идет о сухопутном коридоре на сирийской территории вдоль границ с Иорданией и Ираком, который будет находиться под фактическим контролем Израиля и позволит ему установить сообщение с сирийскими курдами. Не секрет, что Тель-Авив выступает одним из главных сторонников создания курдского государства на части территорий Ирака, Сирии, Турции и Ирана. Такой сценарий позволит подорвать позиции арабского и исламского мира и серьезно укрепит положение самого Израиля.

После договоренностей в Париже перспектива появления "Коридора Давида" становится вполне реальной. Если Дамаск не контролирует три южные провинции, то дело остается за малым: вдоль границы с Ираком и Иорданией находится безжизненная пустыня, к тому же еще и с промежуточным транзитным пунктом в виде американской военной базы в Ат-Танфе.

И именно в этих условиях Дамаску приходит на ум идея, что неплохо было бы вернуть в южные районы Сирии российскую военную полицию. Вопрос в том, нужно ли это Москве. С одной стороны, это позволит частично отыграть потерянные позиции после падения режима Башара Асада. С другой - развертывание там российских военных потребует времени, сил и денег. То есть в данном случае стоит обсуждать условия. Как бы то ни было, на данном этапе новое сирийское руководство, кажется, сделало для себя важное открытие: ставка на друзей-американцев и практически полный разрыв взаимодействия с бывшим "врагом" в лице Москвы пока выходит только боком.