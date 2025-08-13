ФРГ: новый канцлер – тоже слабак

Павел Александров, международный обозреватель

Правительство Фридриха Мерца (ХДС), первого в истории страны канцлера-миллионера, приступило к работе 6-го мая этого года. Так что, в четверг наступило время подведения итогов первых 100 дней Мерца и его кабинета на самом важном государственном посту в Германии. Чем отличился за этот период председатель ХДС? Заслужил похвалы недавно избранного президента США Дональда Трампа за хороший английский язык и просроченного президента Украины Зеленского за продолжение военной поддержки нацистского киевского режима. Чем еще? Да, угрожал президенту России ударами дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, правда, ответного обещания разрушить до основания Берлин или Дрезден российским «Орешником» так и не дождался, а ведь наверняка на такую реакцию Москвы рассчитывал.

В остальном всё в Германии при новом коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ остается по-прежнему плохо, по-прежнему никаких изменений к лучшему: экономика в рецессии, цены на электроэнергию не снижаются, автоиндустрия, машиностроение и химическая промышленность постепенно приходят в упадок. Политики в Восточной Германии с завистью смотрят на запад страны, где судорожно пытаются оживить немецкий ВПК, и дискутируют о том, как бы не упустить момент успеть перестроить предприятия, скажем, Тюрингии и Саксонии, на выпуск военной продукции, ведь милитаризация страны стала основным курсом кабинета Фридриха Мерца. Однако немецкие деятели из правящих партий и вынужденные размышлять о целесообразности закрывать ввиду рецессии свои заводы предприниматели – это еще далеко не всё население Германии.

Как свидетельствуют актуальные социологические опросы в ФРГ, немецкие бюргеры, т.е. массы обычных избирателей, свое недовольство и новым канцлером, и его правительством скрывать не собираются. При этом, согласно данным проведенного по заказу телеканалов RTL/NTV соцопросу, стабильно растут рейтинги главной оппозиционной силы – ненавистной Мерцу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Как отмечает столичная газета Tagesspiegel, если бы выборы в Бундестаг состоялись в эти дни, то партия, которую власти ФРГ заклеймили как «частично правоэкстремистскую», стала бы в немецком федеральном парламенте «главной политической силой».

Результаты этого социологического исследования свидетельствуют, что поддержка населением канцлера Мерца низка, как никогда прежде. Его работой довольны всего лишь 29% опрошенных (минус 3% по сравнению с предыдущим опросом). Это самый слабый показатель за период после выборов канцлера в мае. Кстати, тогда Мерца выбрали канцлером лишь со второй попытки голосования в Бундестаге, что само по себе стало первым таким случаем в истории парламентаризма ФРГ. Ну а недовольство деятельностью главы кабинета возросло по сравнению с предыдущей неделей на такие же 3% до уровня в 67%.

Кстати, довольны работой канцлера Мерца, в первую очередь, соратники из ХДС и ХСС, однако, по сравнению с минувшей неделей, число оптимистов в их рядах заметно поубавилось, сократившись с 76% до 72%. При этом в рядах партнера по коалиции - СДПГ по-прежнему 60% не довольны канцлером. Практически тотальное неудовлетворение деятельностью Фридриха Мерца отмечается среди сторонников «нерукопожатной» для властей ФРГ партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 95% не довольны главой кабинета министров.

Между тем, согласно актуальному опросу социологической службы Forsa, АдГ вернула себе лидерство в партийном рейтинге, повторив свой апрельский результат в 26%, опережая теперь блок ХДС/ХСС, у которого всего 24% (самый низкий показатель с апреля с.г.). Таким образом, правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и социал-демократы (СДПГ) имеет всего лишь 37% поддержки избирателей. То есть, рейтинг СДПГ равен показателю партии «зеленых» (по 13%). Левая партия имеет 11%, а показатели партий «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» (ССВ) и свободных демократов (СвДП) оказался ниже 5% - порога допуска в Бундестаг.

На фоне нынешних «юбилейных» опросов бюргеров в связи со 100 днями Фридриха Мерца в кресле канцлера ФРГ представляется уместным вспомнить, как недавно, после всего лишь трёх лет правления, развалилась тройственная правительственная коалиция под управлением «осторожного» Олафа Шольца. Тогда сын и внук убежденных нацистов Фридрих Мерц изо всех сил требовал досрочных выборов в Бундестаг, но, когда он, казалось бы, своего добился, в ФРГ сразу громко зазвучали голоса сомневающихся в том, что новый кабинет, в свою очередь, будет в состоянии отработать весь положенный ему срок в четыре года.

Теперь выяснилось, что опасения «пессимистов» были совсем не напрасны. Актуальное социологическое исследование свидетельствует, что лишь чуть больше половины респондентов (52%) исходят из того, что нынешняя правящая коалиция под руководством Мерца продержится у власти до конца срока своей каденции – весны 2029 года. При этом 43% опрошенных уверены, что коалиция блока ХДС/ХСС с СДПГ развалится досрочно, как это уже имело место быть в случае с правительством Олафа Шольца. Такого мнения придерживаются, в первую очередь, сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 74%. Интересно, что сейчас верят в «устойчивость» нынешней коалиции даже меньше бюргеров, чем в сентябре 2024 года верило в сохранение тройственной коалиции Шольца (60%).

Социологи также поинтересовались, верят ли немцы в то, что ситуация в экономике ФРГ улучшится? Выяснилось, что верят в такую перспективу всего-навсего 14% (на 4% меньше, чем еще неделю назад). Этот уровень пессимизма самый низкий в текущем году. При этом в 4,5 раза больше респондентов (62%) считают, что экономическое положение Германии будет только ухудшаться, а 22% считают, что ситуация будет оставаться такой же плохой. Не порадует правящую коалицию и то, что только 19% бюргеров считают, что блок ХДС/ХСС имеет «достаточно политической компетентности, чтобы решить проблемы ФРГ», а в то, что на это способны социал-демократы верят лишь 7%.

Впрочем, на то, что, скажем, оппозиционная АдГ смогла бы справиться с нынешними экономическими и социальными проблемами Германии, надеются тоже не много опрошенных – всего 12%. В целом же, согласно исследованию социологов, половина всех респондентов не признает «наличие достаточной политической компетентности» ни у одной из партий страны. На этом фоне уже не удивляет, что самый воинственный за период после Адольфа Гитлера нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц охотнее говорит о необходимости вооружаться против России и поставлять вооружения Киеву, чем решает «скучные», повседневные проблемы своей собственной страны. И это, похоже, немцы понимают всё лучше и лучше. Хотя русофобия и превратилась в ФРГ в стержень государственной идеологии, но захотят ли бюргеры когда-нибудь воевать за Мерца, тем более против России? Большой вопрос.Конец формы