Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет

Долгосрочный мир на Украине невозможен, пока в этой стране сохраняется антироссийский режим, который и стал причиной конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"На мой взгляд, самая главная причина конфликта - это государственный переворот и наличие на Украине антироссийского режима, который нацелен на конфликт. То есть если мы не устраним этот режим, то не будет долгосрочного мира. Поэтому вопрос территории - это вопрос уже второй. Если будет, скажем, нормальный, нейтральный по отношению к России, а еще лучше - дружелюбный режим, да, то мир будет обеспечен не на месяц, не на два, не на год, а на годы", - сказал он.

22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название "евромайдан". От власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. После этого Украина активно начала вести антироссийский курс.