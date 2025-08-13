Ким Чен Ын в телефонном разговоре заверил Путина в поддержке России

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора заверил президента России Владимира Путина в поддержке мер российских властей в контексте специальной военной операции. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, глава российского государства высоко оценил помощь КНДР и героизм солдат Корейской народной армии при освобождении Курской области. "Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина в отношении корейских воинов, еще раз заверил, что КНДР неизменно будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства", - говорится в сообщении.

Агентство обратило внимание, что беседа прошла в товарищеской атмосфере. Путин поздравил коллегу с предстоящей годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что 15 августа в КНДР "вспоминают героические подвиги, совершенные солдатами и офицерами Красной Армии, как подлинный образец настоящего интернационализма", указывает ЦТАК.

Путин и Ким Чен Ын "высоко оценили углубление и развитие отношений сотрудничества во всех сферах в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве". Лидеры двух стран также "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес" и "условились продолжать дальнейшие тесные контакты", следует из сообщения.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Ким Чен Ын в телефонном разговоре выразили приверженность дальнейшему развитию дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.