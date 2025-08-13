The Indian Express: Моди намерен в сентябре встретиться с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен в сентябре посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Indian Express.

Сообщается, что ведется подготовка к визиту Моди в Соединенные Штаты в последнюю неделю сентября. Официальная причина - участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, но главной целью будет встреча с американским лидером для урегулирования торговых вопросов и достижения единой позиции по тарифам. Это также даст возможность главам двух государств объявить о заключении двустороннего торгового соглашения.

По данным издания, индийские и американские переговорщики были близки к заключению соглашения, однако Трамп остался недоволен его условиями. Чиновникам и переговорщикам предстоит урегулировать все спорные вопросы и заключить сделку к концу сентября. Ожидается, что визит главы индийского правительства в США "расставит все точки над i".

Индийская сторона уже обратилась в штаб-квартиру ООН для организации выступления Моди на Генассамблее ООН. Выступление планируется на 26 сентября. Предполагается, что в рамках визита в Нью-Йорк Моди также встретится с другими мировыми лидерами.

США применили дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с покупкой ею российской нефти. Наряду с ранее принятым в Вашингтоне решением установить в отношении индийских товаров пошлину в размере 25%, тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в Вашингтон.