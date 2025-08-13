Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
13 августа 2025 / 14:54
КОТИРОВКИ
USD
13/08
79.8714
EUR
13/08
92.8583
Новости часа
В Петербурге завершилась церемония прощания с Иваном Краско В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
Москва
13 августа 2025 / 14:54
Котировки
USD
13/08
79.8714
0.0000
EUR
13/08
92.8583
0.0000
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Общество / США: после империи / Саммит на Аляске
Общество
Сопровождающие президента РФ на Аляску журналисты оформили визы США
13 августа 2025 / 10:46
Сопровождающие президента РФ на Аляску журналисты оформили визы США
© Анастасия Савиных/ ТАСС

Почти всем журналистам кремлевского пула, сопровождающим президента России Владимира Путина на Аляску на саммит с лидером США Дональдом Трампом, оформлены американские визы. Однако пока еще не все паспорта возвращены американским посольством, сообщает ТАСС.

Как отмечается, представителям российских СМИ выдали однократную журналистскую визу типа I до отлета борта. Визы действительны до ноября текущего года.

В последние годы журналисты из России при поездках в США сталкивались с практикой визовых ограничений. В сентябре 2023 года американское консульство в Москве выдало журналистам, сопровождавшим министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, визу типа C2, которая позволяла совершать поездки в США "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру ООН". Это означало, что представители СМИ при ограничении в 40 км от центра Нью-Йорка не могли, к примеру, посетить для интервью Вашингтон. Вместе с тем в ходе посещения ООН Лавровым в январе прошлого года въездные документы для журналистов ограничений не подразумевали.

В июле 2024 года глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк, где проходило министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Тогда журналистам его пула американской стороной были выданы въездные документы с припиской, что они могут находиться на расстоянии не более 25 миль от центра Нью-Йорка, это равнозначно 40 км.

Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
13:14
В Петербурге завершилась церемония прощания с Иваном Краско
12:59
В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
12:47
Число погибших из-за наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
12:30
Китай на "Интервидении" представит поп-исполнитель Ван Си
12:16
Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня
11:58
Премьер Армении не будет участвовать в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии
11:47
В Индии полагают, что С-400 из РФ "изменил правила игры" в конфликте с Пакистаном
11:28
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
11:14
На ЧМ в Италии выступят 25 байдарочников и каноистов из России
10:59
The Manila Times: на Филиппинах обнаружили тело экс-королевы красоты
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения