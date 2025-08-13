Сопровождающие президента РФ на Аляску журналисты оформили визы США

Почти всем журналистам кремлевского пула, сопровождающим президента России Владимира Путина на Аляску на саммит с лидером США Дональдом Трампом, оформлены американские визы. Однако пока еще не все паспорта возвращены американским посольством, сообщает ТАСС.

Как отмечается, представителям российских СМИ выдали однократную журналистскую визу типа I до отлета борта. Визы действительны до ноября текущего года.

В последние годы журналисты из России при поездках в США сталкивались с практикой визовых ограничений. В сентябре 2023 года американское консульство в Москве выдало журналистам, сопровождавшим министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, визу типа C2, которая позволяла совершать поездки в США "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру ООН". Это означало, что представители СМИ при ограничении в 40 км от центра Нью-Йорка не могли, к примеру, посетить для интервью Вашингтон. Вместе с тем в ходе посещения ООН Лавровым в январе прошлого года въездные документы для журналистов ограничений не подразумевали.

В июле 2024 года глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк, где проходило министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Тогда журналистам его пула американской стороной были выданы въездные документы с припиской, что они могут находиться на расстоянии не более 25 миль от центра Нью-Йорка, это равнозначно 40 км.