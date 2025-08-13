Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
Общество
The Manila Times: на Филиппинах обнаружили тело экс-королевы красоты
13 августа 2025 / 10:59
© Lam Yik Fei/ Getty Images/ТАСС
Власти Филиппин заявили, что обнаруженное на острове Палаван тело женщины принадлежит Аквене Аррадазе, бывшей королеве красоты муниципалитета Матаг-об. Об этом информировала газета The Manila Times.
Согласно данным издания, 35-летняя мать-одиночка и участница филиппинских конкурсов красоты была похищена 31 июля. Трое вооруженных мужчин увезли ее в неизвестном направлении. Подозреваемые скрылись с места преступления, в настоящее время ведутся их поиски.
Об исчезновении Аррадазе сообщила 4 августа ее сестра Патрисия.
Актуально