The Manila Times: на Филиппинах обнаружили тело экс-королевы красоты

Власти Филиппин заявили, что обнаруженное на острове Палаван тело женщины принадлежит Аквене Аррадазе, бывшей королеве красоты муниципалитета Матаг-об. Об этом информировала газета The Manila Times.

Согласно данным издания, 35-летняя мать-одиночка и участница филиппинских конкурсов красоты была похищена 31 июля. Трое вооруженных мужчин увезли ее в неизвестном направлении. Подозреваемые скрылись с места преступления, в настоящее время ведутся их поиски.

Об исчезновении Аррадазе сообщила 4 августа ее сестра Патрисия.