На ЧМ в Италии выступят 25 байдарочников и каноистов из России

В окончательную заявку на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 24 августа в Милане, включены двадцать пять спортсменов из России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ России сообщает ТАСС.

"В заявку на мировое первенство вошли 25 наших спортсменов. У некоторых уже есть действующие шенгенские визы для въезда в Италию, остальные находятся в процессе их получения. Команда отправится на соревнования 18 августа. Наши спортсмены будут выступать либо на арендных лодках, либо на лодках, которые принадлежат нам и находятся на хранении в Португалии и Венгрии", - указали в федерации.

В составе команды российских нейтральных спортсменов байдарочники Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Виталий Ершов, Александр Сергеев, Дмитрий Авдеев, Никита Максимов, Юлия Бабашинская, Анастасия Долгова, Анастасия Иванова, Елена Миронченко, Наталья Подольская, Ксения Луканцева и Олеся Козеева, а также каноисты Захар Петров, Иван Штыль, Александр Боц, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Сергей Свинарев, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Александра Власова, Дарья Харченко, София Штиль и Алина Ковалева.