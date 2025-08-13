Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
13 августа 2025 / 11:28
13 августа 2025 / 11:28
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 13 августа отметился ростом ключевых индексов, курс юаня также демонстрировал рост.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,3%, до 2 986,03 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,3%, до 1 177,72 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов прибавил 0,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,06 рубля.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 983,66 (+0,22%), индекс РТС составлял 1 176,79 пункта (+0,22%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составлял 11,053 рубля (-0,5 копейки).

