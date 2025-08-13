Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 13 августа отметился ростом ключевых индексов, курс юаня также демонстрировал рост.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,3%, до 2 986,03 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,3%, до 1 177,72 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов прибавил 0,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,06 рубля.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 983,66 (+0,22%), индекс РТС составлял 1 176,79 пункта (+0,22%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составлял 11,053 рубля (-0,5 копейки).