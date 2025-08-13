Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
12 августа 2025 / 22:33
12 августа 2025 / 22:25
В Индии полагают, что С-400 из РФ "изменил правила игры" в конфликте с Пакистаном
13 августа 2025 / 11:47
В Индии полагают, что С-400 из РФ "изменил правила игры" в конфликте с Пакистаном
© Михаил Метцель/ ТАСС

Главнокомандующий ВВС Индии Амар Прит Сингх подчеркнул важность приобретенного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в конфликте с Пакистаном. Об этом в понедельник информировал журнал Military Watch Magazine (MWM).

"Система С-400, которую мы приобрели недавно, изменила правила игры. Дальность поражения ЗРК не позволяла самолетам ВВС Пакистана находиться на расстоянии, на котором они могли бы применять свое оружие класса "воздух-земля", - указал Сингх.

По его словам, Индия подтвердила ликвидацию не менее пяти истребителей ВВС Пакистана и одного крупного самолета, который был нейтрализован с расстояния порядка 300 км. "Это самое большое расстояние до цели из когда-либо зафиксированных уничтожений в воздухе", - отметил главнокомандующий.

Индия начала операцию "Синдур", реагируя на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В ночь на 7 мая ВС Индии нанесли удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане. Исламабад предпринял ответные атаки. 10 мая стороны условились о прекращения огня.

Позднее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что система противовоздушной обороны Индии стала решающей силой в этой операции. После этого он посетил авиабазу Адампур (Пенджаб), где сделал фото на фоне С-400.

