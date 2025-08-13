Премьер Армении не будет участвовать в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС 15 августа в Киргизии, так как находится в отпуске. Об этом заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян местному порталу Radar.am.

По ее словам, "Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое пройдет в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске".

Пресс-секретарь уточнила, что с армянской стороны в заседании будет участвовать вице-премьер Мгер Григорян.