Премьер Армении не будет участвовать в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии
13 августа 2025 / 11:58
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС 15 августа в Киргизии, так как находится в отпуске. Об этом заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян местному порталу Radar.am.
По ее словам, "Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое пройдет в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске".
Пресс-секретарь уточнила, что с армянской стороны в заседании будет участвовать вице-премьер Мгер Григорян.
