Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня

Украина готова обсуждать прекращение огня, в том числе воздушное, в качестве первого шага для начала переговорного процесса. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Он отметил, что "Украина готова обсуждать этот сценарий", рассматривая его в качестве "начального этапа для достижения реалистичных переговорных позиций". "Любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, - это отправная точка для надлежащего начала переговоров", - указал Подоляк, напомнив о звучавшем со стороны Вашингтона предложении о полном прекращении огня.

15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.