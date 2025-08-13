Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
13 августа 2025 / 14:55
КОТИРОВКИ
USD
13/08
79.8714
EUR
13/08
92.8583
Новости часа
В Петербурге завершилась церемония прощания с Иваном Краско В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
Москва
13 августа 2025 / 14:55
Котировки
USD
13/08
79.8714
0.0000
EUR
13/08
92.8583
0.0000
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Китай на "Интервидении" представит поп-исполнитель Ван Си
13 августа 2025 / 12:30
Китай на "Интервидении" представит поп-исполнитель Ван Си
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Китай на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" представит певец и композитор Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван. Об этом информировали в пресс-службе конкурса.

"Китайский певец и композитор обладает редким вокальным диапазоном от бархатного баса до верхнего регистра. Он выпускник Шэньянской консерватории и состоит в Китайской и Пекинской ассоциациях музыкантов", - следует из сообщения.

Ван Си является обладателем премий "Артист года" и "Самый влиятельный певец". В 2011 году поучаствовал в "8-м конкурсе поп-музыки China Music Golden Bell Awards" и выиграл золотую награду в мужском зачете. Кроме того, певец удостоился наград QQ Music Heartbeat Awards и Sina Fashion Style Awards.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. 

Возрожденное "Интервидение" состоится 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили порядка 20 стран, в том числе все государства БРИКС.

Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
13:14
В Петербурге завершилась церемония прощания с Иваном Краско
12:59
В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
12:47
Число погибших из-за наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
12:30
Китай на "Интервидении" представит поп-исполнитель Ван Си
12:16
Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня
11:58
Премьер Армении не будет участвовать в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии
11:47
В Индии полагают, что С-400 из РФ "изменил правила игры" в конфликте с Пакистаном
11:28
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
11:14
На ЧМ в Италии выступят 25 байдарочников и каноистов из России
10:59
The Manila Times: на Филиппинах обнаружили тело экс-королевы красоты
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения