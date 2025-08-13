Китай на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" представит певец и композитор Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван. Об этом информировали в пресс-службе конкурса.

"Китайский певец и композитор обладает редким вокальным диапазоном от бархатного баса до верхнего регистра. Он выпускник Шэньянской консерватории и состоит в Китайской и Пекинской ассоциациях музыкантов", - следует из сообщения.

Ван Си является обладателем премий "Артист года" и "Самый влиятельный певец". В 2011 году поучаствовал в "8-м конкурсе поп-музыки China Music Golden Bell Awards" и выиграл золотую награду в мужском зачете. Кроме того, певец удостоился наград QQ Music Heartbeat Awards и Sina Fashion Style Awards.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

Возрожденное "Интервидение" состоится 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили порядка 20 стран, в том числе все государства БРИКС.