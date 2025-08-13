Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Общество
Число погибших из-за наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
13 августа 2025 / 12:47
© AP Photo/ Rajesh Kumar Singh/ТАСС
Не менее 240 человек погибли за два месяца из-за наводнений и оползней в северном индийском штате Химачал Прадеш. Соответствующие данные приводит управление по борьбе со стихийными бедствиями штата.
"Общее число погибших в результате муссонов достигло 240 человек, включая 125 погибших в результате инцидентов, связанных с дождями, таких как оползни, внезапные паводки и ливни, и 115 погибших в ДТП", - сообщили в управлении.
Отмечается, что два национальных шоссе остаются заблокированными, что нарушает жизненно важное сообщение с горными районами. В регионе наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении.
Сезон дождей в штате Химачал-Прадеш продолжается с конца июня до сентября. За этот период там выпадает большая часть годовой нормы осадков.
