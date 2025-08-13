Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
Общество / Стихийные бедствия
Общество
Число погибших из-за наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
13 августа 2025 / 12:47
Число погибших из-за наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
© AP Photo/ Rajesh Kumar Singh/ТАСС

Не менее 240 человек погибли за два месяца из-за наводнений и оползней в северном индийском штате Химачал Прадеш. Соответствующие данные приводит управление по борьбе со стихийными бедствиями штата.

"Общее число погибших в результате муссонов достигло 240 человек, включая 125 погибших в результате инцидентов, связанных с дождями, таких как оползни, внезапные паводки и ливни, и 115 погибших в ДТП", - сообщили в управлении.

Отмечается, что два национальных шоссе остаются заблокированными, что нарушает жизненно важное сообщение с горными районами. В регионе наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении.

Сезон дождей в штате Химачал-Прадеш продолжается с конца июня до сентября. За этот период там выпадает большая часть годовой нормы осадков. 

