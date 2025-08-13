В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца

Во Владивостоке провели первую в Приморье операцию по пересадке сердца. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья сообщает ТАСС.

"Хирурги первой краевой больницы во Владивостоке провели высокотехнологичное и революционное для региона вмешательство. Коллеги отмечают, что у Приморского края большой потенциал для развития таких операций, а также есть ресурсы, чтобы нарастить объемы таких работ", - указали в министерстве.

Трансплантационная программа во Владивостоке была запущена в 2021 году. За год приморские медики совершили шесть пересадок почки. В 2022 году они увеличили количество трансплантаций почки вдвое и открыли программу по трансплантации печени. За 2024 год в регионе было выполнено уже 20 трансплантаций.

Сообщается, что пациентом с новым сердцем стал 36-летний житель Спасска-Дальнего, для которого пересадка органа стала единственным спасением. Ранее мужчина перенес несколько сосудистых катастроф.

"Сейчас мужчина находится в стационаре, чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию и готовится к выписке", - уточнили в Минздраве.