Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
13 августа 2025 / 14:55
КОТИРОВКИ
USD
13/08
79.8714
EUR
13/08
92.8583
Новости часа
В Петербурге завершилась церемония прощания с Иваном Краско В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
Москва
13 августа 2025 / 14:55
Котировки
USD
13/08
79.8714
0.0000
EUR
13/08
92.8583
0.0000
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
13 августа 2025 / 12:59
В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
© Пресс-служба Минздрава Приморья/ ТАСС

Во Владивостоке провели первую в Приморье операцию по пересадке сердца. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья сообщает ТАСС.

"Хирурги первой краевой больницы во Владивостоке провели высокотехнологичное и революционное для региона вмешательство. Коллеги отмечают, что у Приморского края большой потенциал для развития таких операций, а также есть ресурсы, чтобы нарастить объемы таких работ", - указали в министерстве.

Трансплантационная программа во Владивостоке была запущена в 2021 году. За год приморские медики совершили шесть пересадок почки. В 2022 году они увеличили количество трансплантаций почки вдвое и открыли программу по трансплантации печени. За 2024 год в регионе было выполнено уже 20 трансплантаций. 

Сообщается, что пациентом с новым сердцем стал 36-летний житель Спасска-Дальнего, для которого пересадка органа стала единственным спасением. Ранее мужчина перенес несколько сосудистых катастроф. 

"Сейчас мужчина находится в стационаре, чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию и готовится к выписке", - уточнили в Минздраве. 

Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
13:14
В Петербурге завершилась церемония прощания с Иваном Краско
12:59
В Приморье впервые провели операцию по пересадке сердца
12:47
Число погибших из-за наводнений и оползней на севере Индии достигло 240
12:30
Китай на "Интервидении" представит поп-исполнитель Ван Си
12:16
Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня
11:58
Премьер Армении не будет участвовать в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии
11:47
В Индии полагают, что С-400 из РФ "изменил правила игры" в конфликте с Пакистаном
11:28
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вверх
11:14
На ЧМ в Италии выступят 25 байдарочников и каноистов из России
10:59
The Manila Times: на Филиппинах обнаружили тело экс-королевы красоты
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения