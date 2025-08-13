Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
В Петербурге завершилась церемония прощания с Иваном Краско
13 августа 2025 / 13:14
© Денис Вышинский/ ТАСC

В Санкт-Петербургском академическом драмтеатре им. В. Ф. Комиссаржевской завершилось прощание с народным артистом России Иваном Краско, сообщает ТАСС.

На церемонии присутствовали представители властей города, театральной общественности, родные и поклонники актера. Проститься с артистом пришли народные артисты России Георгий Штиль, Георгий Корольчук, Николай Буров, заслуженный артист России Юрий Кузнецов, театральный режиссер, худрук Театра "Мастерская" Григорий Козлов, концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

Гроб выносили из театра под аплодисменты и крики "браво!". Краско, согласно его воле, проводили в последний путь в военно-морской форме с погонами капитан-лейтенанта. В гробу на церемонии прощания лежала офицерская фуражка, которую ему подарил командир крейсера "Аврора" Артем Знаменщиков.

Отпевание состоится на Комаровском мемориальном кладбище. Краско будет похоронен рядом с сыном, актером Андреем Краско, который скончался 4 июля 2006 года на съемках картины "Ликвидация" Сергея Урсуляка.

