Лавров примет участие в саммите на Аляске

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите Россиия - США на Аляске 15 августа. Об этом информировал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - отметил он в ходе брифинга.

Что касается повестки дня саммита, Фадеев предложил переадресовать этот вопрос в пресс-службу президента РФ.

"Как известно, особенно в период работы предыдущих администраций, отношения Москвы и Вашингтона заметно просели. Предстоящая встреча, полагаем, должна позволить сосредоточиться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - указал дипломат.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории.