Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
13 августа 2025 / 17:18
КОТИРОВКИ
USD
13/08
79.8714
EUR
13/08
92.8583
Новости часа
Трамп полагает, что европейские лидеры заинтересованы в сделке по Украине В России могут разрешить предоставлять кредитную историю партнера до брака
Москва
13 августа 2025 / 17:18
Котировки
USD
13/08
79.8714
0.0000
EUR
13/08
92.8583
0.0000
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Саммит на Аляске
Политика
Лавров примет участие в саммите на Аляске
13 августа 2025 / 13:33
Лавров примет участие в саммите на Аляске
© Виталий Белоусов/ POOL/ ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите Россиия - США на Аляске 15 августа. Об этом информировал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - отметил он в ходе брифинга.

Что касается повестки дня саммита, Фадеев предложил переадресовать этот вопрос в пресс-службу президента РФ.

"Как известно, особенно в период работы предыдущих администраций, отношения Москвы и Вашингтона заметно просели. Предстоящая встреча, полагаем, должна позволить сосредоточиться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - указал дипломат.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории. 

Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
16:30
Трамп полагает, что европейские лидеры заинтересованы в сделке по Украине
16:14
В России могут разрешить предоставлять кредитную историю партнера до брака
15:59
У матери в Карачаево-Черкесии изъяли шестерых детей
15:47
СВР: в Еврокомиссии ориентированы на смену власти в Венгрии
15:29
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 9 авиабомб и 240 беспилотников ВСУ
15:17
Российские батутисты отправятся на чемпионат мира в полном составе
14:59
На учениях "Запад-2025" будет отработано применение ядерного оружия и "Орешника"
14:46
В России могут ввести штрафы за "иранскую тонировку"
14:33
В Крыму заявили о готовности принять Трампа
14:17
Российские ВС за сутки освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения