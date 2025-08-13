Борис Щербаков находится в реанимации после операции

Народный артист РФ Борис Щербаков находится в реанимации после перенесенной операции на шейке бедра, что является стандартным этапом восстановления после такого рода вмешательства. Об этом сообщил сын артиста Василий Щербаков в беседе с ТАСС.

"Операция прошла. Пока в реанимации, это стандартно после такой операции", - указал он.

Ранее стало известно, что Щербаков доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра.

Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Исполнил роли в кинофильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.