Общество
Борис Щербаков находится в реанимации после операции
13 августа 2025 / 13:46
© Артем Геодакян/ ТАСС
Народный артист РФ Борис Щербаков находится в реанимации после перенесенной операции на шейке бедра, что является стандартным этапом восстановления после такого рода вмешательства. Об этом сообщил сын артиста Василий Щербаков в беседе с ТАСС.
"Операция прошла. Пока в реанимации, это стандартно после такой операции", - указал он.
Ранее стало известно, что Щербаков доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра.
Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Исполнил роли в кинофильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.
