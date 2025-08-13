Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата

Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Высылка Эстонией российского дипломата представляет собой не первое враждебное действие со стороны Таллина, встречные меры Москвы будут прорабатываться. На это обратил внимание заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев в ходе брифинга.
"Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Мы даже к этому привыкли. А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим соответствующий комментарий", - указал он.
Некоторое время назад МИД Эстонии объявил дипломатического сотрудника российского посольства в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну.
