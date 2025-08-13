Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата

Высылка Эстонией российского дипломата представляет собой не первое враждебное действие со стороны Таллина, встречные меры Москвы будут прорабатываться. На это обратил внимание заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев в ходе брифинга.

"Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Мы даже к этому привыкли. А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим соответствующий комментарий", - указал он.

Некоторое время назад МИД Эстонии объявил дипломатического сотрудника российского посольства в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну.