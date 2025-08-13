В Крыму заявили о готовности принять Трампа

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о готовности принять президента США Дональда Трампа на полуострове, если последует соответствующее приглашение от президента России Владимира Путина.

"Что касается публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир - прочный и справедливый", - указал Аксенов в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Вместе с тем, по его словам, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа состоится на российской территории.