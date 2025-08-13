Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
/ Россия / Общество / Мир моторов / Политика и религия
Общество
В России могут ввести штрафы за "иранскую тонировку"
13 августа 2025 / 14:46
В России могут ввести штрафы за "иранскую тонировку"
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ввести штрафы до 15 тыс. рублей за использование "иранской тонировки" - съемных шторок на стеклах автомобилей, имитирующих тонировку. Соответствующая инициатива направлена в МВД, рассказал вице-президент НАС Антон Шапарин в беседе с ТАСС.

"Число людей, которые грубо показательно нарушают действующие правила, ежегодно растет, появляются новые изделия. Если раньше вешали гардины из ткани, напоминающие домашние шторы, то сегодня появились некие иранские занавески - это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой газели даже в Москве", - отметил он.

"Очевидно, что сотрудники госавтоинспекции с этим ничего не делают, поскольку такие машины множатся как грибы после дождя", - указал собеседник агентства.

В НАС полагают, что в этой ситуации необходимо усилить стимулирующие меры, увеличить размер штрафа до 15 тыс. рублей и скорректировать формулировки названий тонировки, чтобы полностью исключить возможность использования таких устройств.

"Здесь нужно действовать еще и потому, что это влияет на безопасность дорожного движения, резко снижает видимость на дороге у водителя, его способность адекватно воспринимать вызовы, в том числе, к примеру, замечать электросамокатчиков, пешеходов и т. д., особенно в темное время суток", - подчеркнул Шапарин.

Еще одной серьезной проблемой в применении таких шторок является угроза преступности и терроризма, добавил он.

