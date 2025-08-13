В рамках учений "Запад-2025" будет отработано планирование применения ядерного оружия, а также комплекса "Орешник". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко, передает агентство БелТА.

Министр отметил, что ядерное оружие является для страны важным элементом стратегического сдерживания. По его словам, обстановка на западных и северных границах Белоруссии обостряется, что не позволяет оставаться безучастными к усилению милитаризации и военной активности в регионе. Вместе с тем Белоруссия демонстрирует открытость и миролюбие, при этом должна сохранять боеготовность, подчеркнул Хренин.

Некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что применение ядерного оружия нежелательно, однако в случае нападения страна готова использовать весь наличествующий арсенал. Он обратил внимание, что комплекс "Орешник", поставку которого Россия планирует завершить до конца текущего года, способен нести ядерные боезаряды. Глава государства также заявлял, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии изменило тон взаимодействия с США и другими государствами Запада.

Учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии в период с 12 по 16 сентября. Их темой станет использование группировок войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.