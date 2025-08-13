Российские батутисты отправятся на чемпионат мира в полном составе

Российские спортсмены отправятся полным составом на чемпионат мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщил вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Николай Макаров при общении с журналистами.

Турнир пройдет с 6 по 9 ноября в испанской Памплоне.

"Перед нами стоит задача популяризации спорта, вернуться на международную арену и там выигрывать. Слава Богу, что нам начинают давать нейтральный статус, мы поедем на мировое первенство полными составом, командами, ранее были только индивидуальные прыжки. Надеемся, что нас ждут очень приятные старты", - указал он.

"Мы делали все, чтобы сохранить уровень, премировали спортсменов за достижение высоких результатов. Мы сохранили стремление к победам. Мы дадим почувствовать ребятам на чемпионате мира дух международной арены, но и требовать результат с них тоже будем", - отметил Макаров.