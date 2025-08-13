Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 9 авиабомб и 240 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 9 авиабомб, 4 снаряда HIMARS и 240 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 9 управляемых авиационных бомб и 240 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за время проведения специальной военной операции (СВО) всего уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 76 916 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 559 танков и других боевых бронемашин, 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 598 единиц специальной военной автомобильной техники.