Администрация Еврокомиссии ориентирована на смену власти в Будапеште, которая расценивается Брюсселем как помеха для "единой Европы". Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, "в Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, в первую очередь, по России и Украине". "Последней каплей, переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение венгров заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с РФ", - сказано в пресс-релизе.

По информации СВР РФ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез рассматривает сценарии смены "режима в Будапеште". "Главным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр. Расчет заключается в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше", указали в пресс-бюро.

Там подчеркнули, что "на поддержку Мадьяра уже мобилизованы существенные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы". "Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия", - уточнили в СВР.

Вместе с тем в кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно вовлечен Киев, "обиженный" на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции, добавили в спецслужбе.