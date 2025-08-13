Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
У матери в Карачаево-Черкесии изъяли шестерых детей
У матери в Карачаево-Черкесии изъяли шестерых детей
В Карачаево-Черкесии открыли уголовное дело в отношении матери шестерых детей из-за неисполнения родительских обязанностей. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале МВД по республике.

"Дознавателем ОМВД России по городу Черкесску возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своих шестерых малолетних детей", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, женщина надлежащим образом не занимается детьми, систематически употребляет спиртные напитки, приводит в дом посторонних мужчин. "Согласно свидетельству врача-педиатра, запущенность состояния здоровья детей является прямым следствием незаинтересованности матери в их развитии. Это подтверждает ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и создает угрозу для жизни и здоровья детей", - указали в пресс-службе.

Женщина с апреля 2016 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее ее уже ограничивали в родительских правах в отношении двоих детей, однако это не привело к улучшению ситуации. Детей изъяли из семьи и передали их в соцучреждения. Решается вопрос о возможном лишении матери родительских прав, добавили в ведомстве.

