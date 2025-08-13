В России могут разрешить предоставлять кредитную историю партнера до брака

Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением предоставить гражданам возможность запросить кредитную историю будущего супруга до заключения брака, сообщает ТАСС.

Как отмечается, кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче совместного кредита. При этом банки обязаны сохранять тайну о счетах, вкладах и операциях клиентов, что делает невозможным получение информации о кредитной истории партнера без его согласия. Такая ситуация создает трудности для молодых семей при планировании общего бюджета и кредитных обязательств, обращают внимание парламентарии.

"Предлагаем рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных", - следует из текста обращения.

Вместе с тем депутатами предложено ввести право запрашивать кредитную историю партнера при заключении брака. Ожидается, что эти меры будут способствовать укреплению института семьи и финансовой стабильности молодых семей.