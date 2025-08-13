Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Трамп полагает, что европейские лидеры заинтересованы в сделке по Украине
13 августа 2025 / 16:30
Трамп полагает, что европейские лидеры заинтересованы в сделке по Украине
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре проведет переговоры с лидерами стран Европы. По мнению главы вашингтонской администрации, они хотят заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

"В ближайшее время поговорю с европейскими лидерами. Они хорошие люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена", - указал Трамп в Truth Соц. сети.

На 13 августа запланирована видеоконференция с участием Трампа, Владимира Зеленского и глав государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсека НАТО Марка Рютте, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты. Политики намерены обсудить предстоящий российско-американский саммит на Аляске. Онлайн-встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Ожидается, что встреча президента России Владимира Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. 

