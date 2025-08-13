Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 375 военнослужащих

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 375 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 солдат, в результате действий группировки "Запад" - более 220. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 255, "Центр" - более 385, на направлении "Восток" - до 280 и "Днепр" - свыше 65 военнослужащих.