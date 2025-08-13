Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
12 августа 2025 / 22:33
12 августа 2025 / 22:25
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 375 военнослужащих
13 августа 2025 / 16:42
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 375 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 солдат, в результате действий группировки "Запад" - более 220. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 255, "Центр" - более 385, на направлении "Восток" - до 280 и "Днепр" - свыше 65 военнослужащих.
