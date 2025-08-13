Вучич не планирует еще раз баллотироваться на пост президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он не намерен выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства и не планирует вносить изменения в конституцию страны.

"Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не буду менять конституцию", - сказал он во время пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Вместе с тем Вучич допустил проведение досрочных парламентских выборов в республике. Он отметил, что завершит свою президентскую карьеру "через полтора года".

В Сербии с ноября прошлого года продолжаются протестные акции после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, что повлекло гибель 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на руководство страны. Одним из их требований является проведение досрочных парламентских выборов.

Впервые Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок полномочий на высшей государственной должности истекает в 2027 году.