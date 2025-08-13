Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
13 августа 2025 / 19:30
КОТИРОВКИ
USD
13/08
79.8714
EUR
13/08
92.8583
Новости часа
Минздрав Газы заявил о росте числа умерших от голода в анклаве до 235 CBS: саммит России, США и Украины может состояться на следующей неделе
Москва
13 августа 2025 / 19:30
Котировки
USD
13/08
79.8714
0.0000
EUR
13/08
92.8583
0.0000
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Безопасность
Приглашения наблюдать за учениями "Запад-2025" направлены 56 странам
13 августа 2025 / 17:14
Приглашения наблюдать за учениями "Запад-2025" направлены 56 странам
© Петр Ковалев/ ТАСС

Белоруссия направила приглашения наблюдать за учениями "Запад-2025" всем 56 странам - участницам Венского документа о безопасности. Об этом информировал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"Если говорить языком цифр, есть государства - участники Венского документа о безопасности. Это 56 стран. Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов. И полагаю, что до 20 августа все они поступят от тех, кто хочет наблюдать за нашими учениями", - цитирует главу военного ведомства издание "СБ. Беларусь сегодня".

Он также отметил, что в рамках двустороннего международного военного сотрудничества направлены приглашения еще 25 странам - "это в основном участники ШОС, ОДКБ, СНГ и, разумеется, дружественные страны".

"Но это тоже не все. У нас в стране находится более 30 представителей военных атташе, из них 9 стран - НАТО. У них тоже будет возможность наблюдать за нашими учениями. Хотелось бы ждать ответных шагов от наших соседей", - указал Хренин.

Учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии в период с 12 по 16 сентября.

Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
19:32
Минздрав Газы заявил о росте числа умерших от голода в анклаве до 235
19:14
CBS: саммит России, США и Украины может состояться на следующей неделе
18:59
Макрон отметил, что Трамп нацелен добиваться прекращения огня на Украине
18:44
Володин создал канал в мессенджере Max
18:32
Мерц: Трамп после саммита на Аляске проинформирует Зеленского и лидеров ЕС
18:14
В тушении очагов природных пожаров в Греции задействованы порядка 5 тыс. человек
17:58
Лидеры ЕС и США условились "поддерживать координацию" по Украине
17:47
В Минцифры назвали условие восстановления звонков в WhatsApp и Telegram
17:30
Максим Владимиров назначен генконсулом РФ в Дубае
17:14
Приглашения наблюдать за учениями "Запад-2025" направлены 56 странам
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения