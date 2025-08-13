Белоруссия направила приглашения наблюдать за учениями "Запад-2025" всем 56 странам - участницам Венского документа о безопасности. Об этом информировал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"Если говорить языком цифр, есть государства - участники Венского документа о безопасности. Это 56 стран. Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов. И полагаю, что до 20 августа все они поступят от тех, кто хочет наблюдать за нашими учениями", - цитирует главу военного ведомства издание "СБ. Беларусь сегодня".

Он также отметил, что в рамках двустороннего международного военного сотрудничества направлены приглашения еще 25 странам - "это в основном участники ШОС, ОДКБ, СНГ и, разумеется, дружественные страны".

"Но это тоже не все. У нас в стране находится более 30 представителей военных атташе, из них 9 стран - НАТО. У них тоже будет возможность наблюдать за нашими учениями. Хотелось бы ждать ответных шагов от наших соседей", - указал Хренин.

Учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии в период с 12 по 16 сентября.