Политика
Максим Владимиров назначен генконсулом РФ в Дубае
13 августа 2025 / 17:30
© Официальный Telegram-канал МИД России/ТАСС
Максим Владимиров назначен генеральным консулом России в Дубае. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале МИД РФ.
"Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, назначен Владимиров Максим Викторович", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Владимиров состоит на дипломатической работе с 2006 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате российского внешнеполитического ведомства и за рубежом.
