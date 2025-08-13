Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Киев готовит провокации для срыва российско-американского саммита
12 августа 2025 / 22:33
Антироссийские санкции США могут снять достаточно быстро. Мнение
12 августа 2025 / 22:25
Общество
Общество
В Минцифры назвали условие восстановления звонков в WhatsApp и Telegram
13 августа 2025 / 17:47
В Минцифры назвали условие восстановления звонков в WhatsApp и Telegram
© Alexander Atamanskiy/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Ограниченный Роскомнадзором доступ к услугам звонков в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram будет восстановлен, если указанные мессенджеры выполнят требования российских законов. Об этом сообщили в Минцифры РФ, передает ТАСС.

"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах будет способствовать снижению числа мошеннических вызовов, указали в министерстве.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что принимают меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp на территории России. Уточняется, что "частичное ограничение распространяется только на голосовые вызовы, речи о блокировке других функций не идет". 

