В Минцифры назвали условие восстановления звонков в WhatsApp и Telegram

Ограниченный Роскомнадзором доступ к услугам звонков в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram будет восстановлен, если указанные мессенджеры выполнят требования российских законов. Об этом сообщили в Минцифры РФ, передает ТАСС.

"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах будет способствовать снижению числа мошеннических вызовов, указали в министерстве.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что принимают меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp на территории России. Уточняется, что "частичное ограничение распространяется только на голосовые вызовы, речи о блокировке других функций не идет".