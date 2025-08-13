Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен информировала о завершении видеоконференции президента США и лидеров Евросоюза, в ходе которой они договорились "поддерживать координацию". Соответствующее сообщение она разместила в соцсети X.
"Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы произвели обмен мнениями о предстоящем двустороннем саммите России и США на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию", - указала Фон дер Ляйен.
Вместе с тем она отметила, что участники видеоконференции "усилили свое общее понимание" ситуации на Украине.
