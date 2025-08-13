В тушении очагов природных пожаров в Греции задействованы порядка 5 тыс. человек

Почти 5 тыс. греческих пожарных задействованы в тушении 152 очагов природных пожаров, возникших в Греции, в результате огня пострадали 13 пожарных и 2 волонтера. Об этом информировал пресс-секретарь пожарной службы Василис Ватракояннис.

Он отметил, что "только за последние 48 часов в стране вспыхнуло 152 новых пожара в лесах и сельскохозяйственных угодьях". "Пожары тушат 4 850 пожарных, задействованы 62 пожарных самолета и вертолета", - указал Ватракояннис.

Генштаб национальной обороны Греции тоже оказывает помощь в тушении пожаров, направив 445 человек личного состава и 12 единиц техники. Для эвакуации граждан выделено 11 автобусов и 16 катеров специального назначения.