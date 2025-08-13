Мерц: Трамп после саммита на Аляске проинформирует Зеленского и лидеров ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске сразу же проинформирует о ее результатах Владимира Зеленского и лидеров стран Европы.

"Мы пожелали президенту Трампу всего наилучшего. Мы договорились, что сразу после встречи с президентом Путиным он сначала проинформирует Владимира Зеленского. Затем он также проинформирует глав европейских государств и правительств, являющихся участниками данной инициативы", - отметил глава германского правительства в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине после видеоконференции лидеров ЕС с Трампом.

Вместе с тем разговор с президентом США Мерц назвал "действительно конструктивным и позитивным". "Есть надежда на подвижки, есть надежда на мир на Украине", - указал он.