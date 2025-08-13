Володин создал канал в мессенджере Max

Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировался в национальном мессенджере Max.

"Зарегистрировался в национальном мессенджере Max. Скачал приложение и авторизовался в нем. И конечно же, завел там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения", - указал он в своем Telegram-канале.

Володин обратил внимание, что голосовые вызовы в мессенджере "работают отлично", что, на его взгляд, сегодня актуально. "Само приложение Мax находится в свободном доступе. Есть версии как для мобильных устройств, так и для компьютера", - отметил он.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи.