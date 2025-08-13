Макрон отметил, что Трамп нацелен добиваться прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп планирует во время саммита на Аляске 15 августа добиваться прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после онлайн-встречи с европейскими лидерами и Трампом.

"Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске - попросить о прекращении огня", - указал французский лидер, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон также напомнил европейскую позицию, в соответствии с которой территориальные вопросы должны обсуждаться только при участии Украины. "Дискуссий об обмене территориями на онлайн-встрече с Трампом не было", - уточнил он.

Что касается возможности применения новых санкций, президент Франции отметил, что "ничего не исключено".

Ранее в среду прошла инициированная канцлером Германии Фридрихом Мерцем онлайн-встреча глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также приняли участие Трамп и Владимир Зеленский, прибывший в Берлин. Цель, по данным агентства DPA, состояла в том, чтобы найти точки соприкосновения с Трампом перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.