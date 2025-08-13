В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Политика
CBS: саммит России, США и Украины может состояться на следующей неделе
13 августа 2025 / 19:14
© EPA-EFE/ Chris Kleponis/ POOL/ТАСС
Администрация президента США Дональда Трампа ищет место для проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины в конце следующей недели. Об этом информировал телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники.
Эту информацию телеканалу подтвердили два собеседника.
В минувшую пятницу Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Вместе с тем, по его словам, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа состоится на российской территории.
Актуально