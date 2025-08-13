CBS: саммит России, США и Украины может состояться на следующей неделе

Администрация президента США Дональда Трампа ищет место для проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины в конце следующей недели. Об этом информировал телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники.

Эту информацию телеканалу подтвердили два собеседника.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Вместе с тем, по его словам, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа состоится на российской территории.