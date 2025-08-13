Минздрав Газы заявил о росте числа умерших от голода в анклаве до 235

Минздрав в секторе Газа зарегистрировал восемь летальных исходов из-за голода в палестинском анклаве за минувшие сутки. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале ведомства.

"Так, общее число умерших из-за голода и недоедания увеличилось до 235, среди них 106 детей", - указали в министерстве.

Согласно последним данным Минздрава, общее число жертв эскалации конфликта в анклаве с октября 2023 года возросло до 61 722, еще более 154 тыс. человек получили ранения.

С 2 марта текущего года в сектор не поступает международная гуманитарная помощь, по решению властей Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. В марте израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нарушив установленный в январе 2025 года режим прекращения огня.