КОТИРОВКИ
USD
13/08
79.8714
EUR
13/08
92.8583
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Зеленский выразил надежду, что главным пунктом саммита на Аляске будет прекращение огня
13 августа 2025 / 19:49
Зеленский выразил надежду, что главным пунктом саммита на Аляске будет прекращение огня
© AP Photo/ Pascal Bastien/ТАСС

Владимир Зеленский рассчитывает, что главным пунктом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня.

"Мы обсуждали встречу на Аляске. Мы надеемся, что главным пунктом переговоров будет прекращение огня", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по итогам видеоконференции глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также принимал участие Трамп.

Онлайн-встреча проходила по инициативе Мерца в Ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине, куда прибыл Зеленский. 

19:49
Зеленский выразил надежду, что главным пунктом саммита на Аляске будет прекращение огня
19:32
Минздрав Газы заявил о росте числа умерших от голода в анклаве до 235
19:14
CBS: саммит России, США и Украины может состояться на следующей неделе
18:59
Макрон отметил, что Трамп нацелен добиваться прекращения огня на Украине
18:44
Володин создал канал в мессенджере Max
18:32
Мерц: Трамп после саммита на Аляске проинформирует Зеленского и лидеров ЕС
18:14
В тушении очагов природных пожаров в Греции задействованы порядка 5 тыс. человек
17:58
Лидеры ЕС и США условились "поддерживать координацию" по Украине
17:47
В Минцифры назвали условие восстановления звонков в WhatsApp и Telegram
17:30
Максим Владимиров назначен генконсулом РФ в Дубае
