Зеленский выразил надежду, что главным пунктом саммита на Аляске будет прекращение огня

© AP Photo/ Pascal Bastien/ТАСС
Владимир Зеленский рассчитывает, что главным пунктом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня.
"Мы обсуждали встречу на Аляске. Мы надеемся, что главным пунктом переговоров будет прекращение огня", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по итогам видеоконференции глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также принимал участие Трамп.
Онлайн-встреча проходила по инициативе Мерца в Ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине, куда прибыл Зеленский.
