13 августа 2025 / 20:25
13 августа 2025 / 20:17
13 августа 2025 / 10:18
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Правые партии Европы
Политика
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
«Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в ФРГ, обогнав ХДС в последних опросах Forsa, сообщает Bild. Уровень одобрения АдГ по последним данным 26%, ХДС - 24%, СДПГ и "Зеленых" - по 13%, «Левых» 11%. При этом высокая доля неопределившихся — 25%. Рейтинги канцлера Мерца упали на 3% до нового минимума - 29% опрошенных.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что «несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии» в опросах, это никак не скажется на устойчивости правящей коалиции. Да, АдГ является по-прежнему крупнейшей оппозиционной партией и это уже не первый опрос показывает, но надо посмотреть на парламент. Там ситуация сохраняется по местам, по раскладам, поэтому тут скорее вопрос к АдГ, как она будет пользоваться ростом популярности. Она уже смягчает некоторые свои позиции, становится ближе к консервативному центру. Кроме того, это вопрос к социал-демократам, которые хотели предпринять шаги по усилению контроля над АдГ и созданию ситуации, когда будет поставлен вопрос о запрете АдГ, хотя это сложно по конституции. Поэтому здесь с одной стороны коалиция и в первую очередь социал-демократы будут предпринимать шаги по запрету АдГ, а сама АдГ будет более внимательно следить за высказыванием отдельных своих членов. И будет стремиться сглаживать те или иные острые углы, которые позволяют, и государству, и соответствующим ведомствам, которые следят за партией, в первую очередь ведомству по защите конституции федерального уровня, предъявлять те или иные претензии к АдГ. Поэтому здесь будет идти двухсторонний процесс. С одной стороны, будут предприниматься шаги против партии, а партия будет двигаться ближе к консервативному центру».  

По словам эксперта, «что касается того, что такой расклад сулит самому Мерцу, то он зависит от собственной популярности, а не от партийных раскладов. Да, популярность его очень низкая после ста дней правления, а самый популярный сейчас политик в Германии - Писториус, который ведет Германию к войне. Кроме того, прямого влияния нет еще и потому, что популярна сама АдГ, а не ее лидеры. Да,  Вайдель  популярна, но не так, как тот же Писториус. Поэтому сам имидж партии, протестный имидж важен, но в самой партии есть свои проблемы, о которых я выше упомянул, в том числе на уровне конкретных лидеров».            

